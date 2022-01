Fireboy DML lança versão acústica de faixa com Ed Sheeran

Buscando outros olhares para a cultura africana, nova versão acústica do single “Peru” chega às plataformas digitais.

Um dos destaques da rica cena musical nigeriana, Fireboy DML pode fazer história ao ver a nova versão do seu hit “Peru”, em parceria com o hitmaker popstar Ed Sheeran, chegar ao topo das paradas britânicas. Ele é o primeiro artista da Nigéria e primeiro nome do afrobeats a chegar tão perto e para celebrar o momento. Fireboy DML revela uma envolvente versão acústica da faixa. Este é um lançamento YBNL Nation / EMPIRE.

Foto/Reprodução

“Peru” foi lançada como um free-style em 2021 e rapidamente se tornou um hino de festas em Lagos, capital de seu país natal. No remix com Ed Sheeran, a faixa já acumula mais de 24 milhões de visualizações no YouTube e de 30 milhões de reproduções no Spotify.

“Foi incrível saber que Ed Sheeran é fã do meu som e é um sonho ter ele nessa música”, disse Fireboy DML. “Este não é apenas um momento emocionante para mim, mas também para o movimento afrobeats. Espero que esta seja a primeira de muitas colaborações com Ed e outros artistas ao redor do mundo”.

Considerado o futuro do afrobeats, Fireboy DML estourou no cenário musical no início de 2019 com seu debut “Laughter, Tears & Goosebumps” e agora busca novos voos com o premiado álbum “Apollo”, de 2020. Prestes a levar o disco para os palcos em uma turnê pela América do Norte, ele busca com “Peru” trazer novos olhares para a cultura africana.

Ouça “Peru” feat Ed Sheeran (Acústico): https://music.empi.re/peruacoustic

Assista ao clipe da versão original: https://empire.ffm.to/peruvideo