Marcelo Perdido e Tiê lançam parceria inédita “Mais”

A canção ganha clipe em estilo de colagem digital e antecipa o novo álbum de Perdido, cantor e compositor carioca.

antor e compositor carioca, Marcelo Perdido segue escrevendo sobre os desafios de se relacionar com alguém. Em “Mais”, o cantor convida Tiê para juntos, contarem uma história sobre esquecer uma relação ruim e se abrir para algo novo e melhor. “Mais” chega às principais plataformas e é acompanhada de um clipe.

Assista a “Mais”: https://youtu.be/BwCQG7thAz4

Ouça “Mais”: https://bfan.link/mais

O vídeo é uma tradução visual do movimento de esquecer alguém, passar por esse luto e encontrar a cura. Marcelo Perdido assina este, como todos os seus clipes, e trabalha uma estética de colagem digital, usando recortes para ilustrar memórias. Tudo isso é resultado de uma tarde de fotos com os cantores e muitas horas de animação.

O vídeo segue uma ideia não-óbvia para uma canção de amor: existe um lugar – o Mundo Paradiso – onde as pessoas vão para esquecer seus amores e problemas. Enquanto o personagem de Perdido está sempre correndo como se tentasse fugir dali, Tiê é uma entidade que, ao mesmo tempo que parece criar aquele universo, tem a capacidade de destruí-lo.

“‘Mais’ é uma música que traz um questionamento: como lidar com memórias de um amor que não merecia continuar? Escrevi e já pensei na minha amiga Tiê pra cantar comigo. Eu acho que como eu, ela escreve e canta de forma muito sincera sobre os desafios nas relações amorosas. Acho que nossos universos se encontram muito bem nos versos: ‘Não pedir mais comida chinesa, destruir a caneca com tua foto impressa, não reler as conversas’. A gente às vezes não lembra, mas o amor é vivido nesses detalhes cotidianos, é isso que nos faz feliz e também nos faz sofrer depois que o amor acaba”, comenta Perdido.

Marcelo mescla música brasileira com pop e alternativo e tem em sua discografia solo cinco álbuns: “Lenhador” (2013), “Inverno” (2015), “Bicho” (2016) e “Brasa” (2019) e “Não tô aqui pra te influenciar” (2020). Este último, considerado um dos melhores do ano pela APCA, mostrava um compositor maduro, mas agora ele quer atingir um público maior. Entre as canções mais recentes estão “Que Bom” e “Carnaval” – está, com Teago Oliveira (Maglore). Ambas se juntarão a “Mais” em um disco que será lançado no segundo semestre.

Assista a “Que Bom”: https://youtu.be/ygF7zIxw8_s

Assista a “Carnaval”: https://youtu.be/t_bTjt4vlHc

A nova faixa abre os trabalhos para 2022. Com produção de Habacuque Lima (Ludov, Pullovers), que também tocou guitarra e baixo; bateria por Matheus Souza (Tiê); teclas por Danilo Andrade (Jorge Ben Jor, Gilberto Gil); e cordas de Bruno Seroni (Vanguart), “Mais” está disponível em todas as plataformas de streaming.

Ficha técnica de “Mais”

Letra e música: Marcelo Perdido

Participação: Tiê

Produção, Guitarra e baixo: Habacuque Lima (Ludov)

Pianos: Danilo Andrade (Jorge Ben, Gilberto Gil)

Cellos: Bruno Seroni (Vanguart)

Bateria: Matheus Souza (Tiê)