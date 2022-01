Maior HIT latino global, “Pepas”, de Farruko, ganha versão produzida por DENNIS, KVSH e The Otherz

A nova versão do sucesso global chegou na noite desta quinta-feira (27) e garantiu a cara do verão brasileiro

O maior produtor e DJ de funk do mundo, DENNIS, se juntou aos grandes produtores KVSH e The Otherz para criar uma nova versão do maior HIT latino global, “Pepas”, do porto-riquenho Farruko. A faixa, que promete dar a cara do verão brasileiro à canção que é sucesso mundial, chegou em todas as plataformas de áudio na quinta-feira (27) às 21h.

“Pepas” conta com números e recordes que colocaram Farruko entre os maiores artistas latinos da atualidade. No Brasil, a faixa atingiu picos no chart da Pró-Música, tornando-se a música #1 Latina por 16 semanas consecutivas. Na rádio, a canção se tornou a #23 faixa latina mais tocada em 2021. O hit possui certificação de OURO com 13M de streams combinados.

Escute: https://pepas.lnk.to/Remix/

“’Pepas’ é um dos maiores hits do momento e quisemos propor uma nova versão para o verão brasileiro. Reunimos um timaço para fazer esse remix e estamos muito felizes com o resultado”, conta DENNIS, dono de inúmeros sucessos que vão desde o início do crescimento do funk no país, com clássicos como “Cerol na Mão”, até grandes hits recentes, como “Deixa de Onda”, com Ludmilla e Xamã, que acumula mais de 150 milhões de execuções de áudio e vídeo. O artista impressiona com números impactantes nas plataformas digitais, onde acumula mais de 6 milhões de ouvintes mensais só no Spotify e 1.2 bilhão de plays no YouTube.

Guido Santana e Matheus Ballesteros, que formam o The Otherz, celebram a parceria com um time de peso: “Uma ideia que começamos apenas para ter uma versão com a nossa cara pros shows virou um remix oficial pro Farruko, que é consagrado mundialmente, junto com o maior Dj de Funk e nosso amigo/ irmão KVSH! Vocês não imaginam a ansiedade que estamos pra ver todo mundo cantando e dançando esse som que tá a cara do Brasil”.

O produtor mineiro KVSH também comenta o lançamento: “Estamos acreditando muito nessa música. Demos nossa cara para um dos maiores hits mundiais da atualidade. A versão original da música está no topo das paradas mundiais há um bom tempo, na minha viagem pro México, no fim de 2021, com o The Otherz, vimos que poderia sair algo legal dali”, revela. “Foi incrível contar com o DENNIS, um dos maiores artistas do Brasil, para fazer a colaboração com a gente nesse remix! Espero que os fãs por todo país curtam muito”, finaliza.

Mais Sobre “Pepas”

“Pepas” tornou-se um fenômeno global no topo das paradas de streaming, com mais de 700 milhões de streams combinados, atingiu o primeiro lugar em 9 países e se tornou popular em mais de 22 países. O single festivo de Farruko também se tornou um sucesso viral em plataformas como REELS e TikTok. O videoclipe já acumula mais de 300 milhões de visualizações. “Pepas” é também a canção mais popular na língua espanhola e interpretada por um artista latino, no Top 50 Global Chart do Spotify e, inclusive, alcançou o TOP 3 Global no Spotify – atualmente, representa o TOP #12.

Além dos números históricos, “Pepas” já alcançou certificações de Platina nos Estados Unidos, na Espanha (3x), Chile e Peru, certificação de Ouro nos Estados Unidos (2x), se manteve dentro do TOP 5 de diversos países como na Argentina, México, Bolívia, Chile, França, Portugal, Uruguai, Peru, Paraguai, República Dominicana, Equador, Guatemala, El Salvador, Holanda, Honduras, Costa Rica, Nicarágua, Colômbia e Panamá. A faixa acompanha, também, resultados incríveis na Apple Music, sobretudo na América Latina.

Em setembro de 2021, Farruko realizou a versão Pepas Remix com o DJ superstar David Guetta para ajudar a elevar a já épica faixa a outro nível de dominação nas baladas mundiais. Em seu remix, Guetta aumenta o baixo, complementando o refrão hino de Farruko com eletrizantes arpejos de sintetizador e uma série de batidas escalonadas.