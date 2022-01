Ricky Martin lança o tão esperado single e vídeo “Otra Noche En L.A.”

O artista afirmou que o single “Nasce daquelas lembranças ou memórias que nos mantêm vivos, que motivam e nos aceleram”.

O artista global, multi vencedor do GRAMMY e também premiado com o Latin GRAMMY, Ricky Martin, retorna à cena musical com uma bela faixa intitulada “Otra Noche En L.A.”, já disponível em todas as plataformas digitais.

Em “Otra Noche En L.A.”, a estrela latina nos transporta para a nostalgia e melancolia que podem ser sentidas por uma pessoa, lugar ou memória, com uma interpretação íntima, sutil e honesta que incorpora o chanteo em seu estilo musical inconfundível. A canção foi composta por Ricky, Keityn, Lexuz, Oneill e Casta sob a produção de Lexuz e Casta.

“‘Otra Noche En L.A.” desperta emoções e nasce dessas lembranças ou memórias que nos mantêm vivos, que nos motivam ou nos aceleram. Eu sempre procurei sensações e essa música é mágica, espero que você se identifique com ela e aproveite”, afirmou o cantor.

O vídeo do single, disponível no canal oficial de Ricky Martin no YouTube, foi dirigido pela diretora e fotógrafa costarriquenha Daniela Vesco e filmado ao longo de dois dias em locais diferentes da cidade de Los Angeles.

Este lançamento é dado paralelamente às indicações do vocalista para a próxima edição do Prêmio ‘Lo Nuestro’ nas categorias de Mix Perfeito do Ano para “Canción Bonita” junto com Carlos Vives; Artista Solo do Ano/Pop, Canção do Ano/Tropical para “Canción Bonita”, também compartilhada com o cantor e compositor colombiano.

Este novo single vem após seu hit de rádio “Que Rico Fuera” com a artista Paloma Mami, que fará parte do antecipado EP PLAY, que será lançado em 2022.