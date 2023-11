Celebrando 20 anos de carreira, Gustavo Lins lança “Pra Ser Feliz Vol.2” com participação de Ferrugem

Projeto audiovisual chega às plataformas digitais via ONErpm nesta sexta, 03, com parcerias de Pique Novo e Suel

Continuando as comemorações dos 20 anos de carreira, Gustavo Lins lança nesta sexta-feira (3) em todas as plataformas digitais, via ONErpm, o EP “Pra Ser Feliz Vol.2”, que revisita os grandes sucessos do artista, que é um dos compositores mais gravados do país. Com direção de Prateado, o projeto ainda conta com a inédita “Apenas um Amigo” em parceria com Ferrugem. A segunda parte do projeto também conta com convidados e parceiros musicais como o próprio Ferrugem, Pique Novo e Suel.

Assista “Pra Ser Feliz, Vol2” a partir de sexta-feira, no canal de Gustavo Lins no YouTube: https://www.youtube.com/@gulinsoficial

“Apenas um amigo/Deixa eu te querer” é a faixa foco – o medley de canções que retratam as dores de um amor não correspondido, para Gustavo, deixou o trabalho mais grandioso. “É uma canção inédita, composta por mim, mas que foi muito engrandecida pela participação do Ferrugem. O vozeirão dele fez a música crescer bastante”, assume Gustavo.

Para o artista, a participação do intérprete de “Pirata e Tesouro” funciona como um dos grandes pontos da celebração das duas décadas de carreira: “‘Deixa Eu Te Querer’ é um dos maiores sucessos da minha carreira. É uma música que estourou nacionalmente três vezes e essa participação do Ferrugem é uma baita forma de celebrar isso, de consolidar a canção ainda mais”, complementa.

Lançando pela Gold Records, o audiovisual conta com outros dois encontros de peso. O grupo de pagode Pique Novo celebra o papel do amor e da amizade na faixa “Vida Real / Cara”, já Suel harmoniza em “Impossível Te Esquecer”, faixa que expressa a luta interna de alguém que, embora tente seguir em frente e criar uma nova vida, continua profundamente apaixonado por alguém do passado.

Com direção musical de Prateado, produtor indicado ao Grammy Latino, e executiva da Gold Records, o projeto “Pra Ser Feliz Vol.2” chega em um momento especial na carreira de Gustavo. “Rola uma ansiedade, porque é um trabalho do qual a gente se orgulha e quer ver materializado e curtir”, ressalta o Gustavo.