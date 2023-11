Defesa de Britney Spears acusa pai da artista de seguir com assédios na Justiça

Defesa da cantora retornou à justiça para se opor ao pedido de Jamie Spears de que a filha pague pelos seus honorários advocatícios do processo que a liberou da tutela que durou 13 anos

Folhapress

São Paulo – SP

Apesar de Britney Spears ter se livrado da tutela de seu pai há dois anos, a briga com Jamie Spears ainda continua na justiça, sem data para acabar.

Nesta terça-feira (31), a defesa da cantora retornou à justiça para se opor ao pedido de Jamie Spears, de 71 anos, de que a filha pague pelos seus honorários advocatícios do processo que liberou Britney da tutela que durou 13 anos, segundo informações da Vulture.

Mathew Rosengart, advogado da princesa do pop, apresentou um documento de 130 páginas no dia 26 de outubro pedindo à juíza para que Britney não pague mais nada ao pai. No documento, Rosengart afirma que Jamie Spears tem feito uma “campanha de grandes mentiras” desde a sua suspensão como tutor da filha.

“Com base em princípios jurídicos fundamentais e em evidências contundentes que demonstram que ele [Jamie Spears] não tem direito e nunca mais receberá US$ 1 de sua filha, ele continua a assediá-la, usando o sistema judicial para isso”, escreveu o advogado de Britney à justiça.

A defesa da cantora ainda afirma que, em vez de Jamie se “afastar silenciosamente” após perder seu direito à tutela, seus advogados iniciaram uma “campanha de litígio mesquinha” contra Britney. Rosengart afirma que a equipe do pai forçou a filha a prestar depoimento e tentou, sem sucesso, ter acesso aos seus registros médicos particulares.

O advogado de Jamie Spears, Alex Weingarten, pediu um julgamento para “limpar” o nome do seu cliente, segundo a Vulture, que acontecerá em maio. O pedido veio após a equipe de Britney demonstrar na justiça que o pai controlava a vida da filha através de ações abusivas e que “arrancou suas liberdades fundamentais por 13 anos.”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Enquanto isso, Rosengart, o advogado de Britney, alega que Jamie Spears evita comparecer a corte para dar depoimento, assim como o advogado da Tri Star, agência responsável por gerenciar os negócios de Britney e acusada de facilitar o acordo legal de tutela em nome de Jamie.