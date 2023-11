Fabio Brazza se une a Clara Lima no videoclipe de “Arte Perigosa”

O single faz parte da aguardada parte final do disco “Dias Mulheres Virão”, que chega às plataformas digitais nesta sexta-feira (3/11)

O rapper Fabio Brazza lança, nesta quarta-feira (1°/11), a faixa “Arte Perigosa”, em parceria com Clara Lima. Com direção de Thiago Veiga e realizado pela Yalla Recordings, o audiovisual já está disponível no canal do artista no YouTube:

“Em ‘Arte Perigosa’, tanto eu quanto a Clara, falamos sobre a luta do rap em geral. Nos versos, a gente cita algumas de nossas referências que nos ajudaram a ser quem somos hoje. A Clara é uma mulher braba e uma das referências na cena nacional que precisa ser ouvida pelos homens também”, afirma Brazza.

O single faz parte da aguardada parte final do disco “Dias Mulheres Virão”, que chega às plataformas digitais nesta sexta-feira (3/11). No disco, o artista narra o seu processo de desconstrução, no qual passou por diversos processos, desde desilusões amorosas, choques de realidade até o aprendizado do dia a dia. A parte final chega com o “pé a porta” ao fazer o convite para que outros homens também passem por esse processo.

“O disco aborda a mulher como um todo, seja por sua leveza ou por sua força. A primeira versão, que batizamos ‘Ame, mas Lute’, é mais leve e fala de amor. Já a segunda parte, é um pouco mais pesada, tem músicas mais para cima e aborda temas mais ‘papo reto'”, ressalta.

A admiração por artistas da cena é perceptível nos feats escolhidos para participar do álbum: “é uma honra contar com essas colaborações. São mulheres que admiro pra caramba. A Clara é uma das mais f*das da cena e a Negra Li é a rainha, minha madrinha, que me abriu portas e me ensinou tanto. Já a Adora e a Ornellas são duas minas que estão se consolidando e, se de alguma forma, conseguir fazer elas serem um pouco mais conhecidas será uma honra”, complementa o rapper.