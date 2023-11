Bruno e Denner lançam “Estado Civil”, com participação de Gusttavo Lima

Faixa estreou nesta quinta-feira em todas as plataformas digitais, via ONErpm

Os sertanejos Bruno e Denner lançaram na noite nesta quinta-feira 9 de novembro, em todas as plataformas de streaming, via ONErpm, a sua nova música de trabalho, “Estado Civil”, com a participação surpresa do cantor Gusttavo Lima. Já o videoclipe, chegou ao YouTube da dupla nesta sexta-feira (10).

A música tem como compositores Vinni Miranda, Gui Prado, Matheus Araújo e Rafael Quadros. A gravação aconteceu no último dia 17 de setembro, no “Na Praia Festival”, durante o show da dupla.

Bruno e Denner contam com mais de 90 mil inscritos no canal do YouTube da dupla, e mais de 476 seguidores no Instagram. Já no Spotify, os números da dupla chamam a atenção, com mais de 3.5 mi de ouvintes mensais, enquanto o hit “Cavalo de Pau”, já se aproxima dos 100 mil plays.

Assista “Estado Civil”: https://www.youtube.com/watch?v=UR1eQ21trVA