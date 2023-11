Electric Gypsy lança o segundo álbum antes de turnê internacional

Desde o seu álbum de estreia, o Electric Gypsy tem se destacado como uma das bandas brasileiras mais ativas da nova geração de Rock e Hard Rock

A banda de rock de Belo Horizonte, Electric Gypsy, lançou nesta sexta-feira (10 de novembro), seu segundo álbum, intitulado “Mothership”, suceden. A produção já está disponível em todas as plataformas de streaming, via ONErpm, e ainda conta com o videoclipe, programado para chegar ao YouTube na semana seguinte, em 17 de novembro.

Ouça “Mothership” em todas as plataformas digitais

A capa do álbum, assim como o nome “Mothership,” representa uma continuação da identidade visual e narrativa estabelecida no EP “Stars”, tanto que leva algumas faixas deste projeto no setlist, misturada a canções inéditas. A arte do disco, inclusive, ficou a cargo do guitarrista Nolas.

Já o baterista Robert Zimmerman celebrou a conclusão do projeto: “Finalmente, após dois anos de espera, o Electric Gypsy lança o seu segundo álbum, ‘Mothership’. É um álbum bem diferente do nosso primeiro em alguns aspectos, mas essas diferenças só realçam o amadurecimento e a busca da banda pela sua personalidade e som. A produção feita por Thiago Bianchi trouxe uma roupagem mais visceral e agressiva para as músicas, um lado do Gypsy que não tivemos medo em explorar.”

Disco chega às vésperas de turnê internacional

Além do lançamento do álbum, a banda está se preparando para sua primeira turnê internacional, com mais de dez shows programados no Reino Unido e na Europa, onde se apresentarão ao lado de Paul Di’Anno e Noturnall – banda do próprio Thiago Bianchi.

A formação inclui Guzz (Voz), Nolas (Guitarra), Pete (Baixo) e Robert Zimmerman (Bateria). Seu álbum de estreia, autointitulado “Electric Gypsy”, lançado em 29 de abril de 2021, recebeu aclamação do público e da mídia especializada, o que ajudou o grupo a realizar mais de 25 apresentações em casas de shows de São Paulo, Belo Horizonte e Curitiba

Em janeiro de 2023, a banda embarcou na Gypsy Road Tour 2023, acompanhando Paul Di’Anno e Noturnall, realizando 31 datas em 45 dias, tornando-se a maior turnê de um artista internacional em solo brasileiro. Após o término da turnê, o Electric Gypsy venceu o concurso New Blood, promovido pela ONErpm durante o festival Summer Breeze Brasil.

O disco foi gravado no Estúdio Fusão e nos estúdios da ONErpm, ambos em São Paulo.