Taylor Swift, SZA e Olivia Rodrigo estão indicadas para o Grammy 2024

Folhapress

São Paulo – SP

Maior premiação da indústria musical americana, o Grammy divulgou nesta sexta-feira, dia 10, a lista de indicados à sua premiação do ano que vem. SZA encabeça a lista com nove menções, e Taylor Swift, Miley Cyrus, Lana Del Rey e Olivia Rodrigo também são destaques.

Integrantes da Academia Nacional de Artes e Ciências da Gravação dos Estados Unidos escolheram os artistas distribuídos, neste ano, em 94 categorias. Em 2023, foram adicionadas à premiação as categorias melhor performance africana, melhor álbum de jazz alternativo e melhor gravação de pop dance.

Polêmica no mundo das artes, gravações que se valeram do uso de inteligência artificial foram limitadas. Segundo a academia, apenas criadores humanos podem ser escolhidos, o que não significa o banimento do uso da tecnologia.

Com uma lista predominantemente feminina das categorias principais, o Grammy 2024 ocorre no dia 4 de fevereiro na Arena Crypto.com, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Confira, abaixo, os indicados às principais categorias do Grammy. A lista completa pode ser vista no site da premiação.

*

Revelação do ano

Gracie Abrams

Fred Again

Ice Spice

Jelly Roll

Coco Jones

Noah Kahan

Victoria Monét

The War and Treaty

Álbum do ano

‘World Music Radio’, Jon Baptiste

‘The Record’, Boygenius

‘Endless Summer Vacation’, Miley Cyrus

‘Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd’, Lana Del Rey

‘The Age of Pleasure’, Janelle Monáe

‘Guts’, Olivia Rodrigo

‘Midnights’, Taylor Swift

‘SOS’, SZA

Gravação do ano

‘Worship’, Jon Baptiste

‘Not Strong Enough’, Boygenius

‘Flowers’, Miley Cyrus

‘What Was I Made For?’, Billie Eilish

‘On My Mama’, Victoria Monét

‘Vampire’, Olivia Rodrigo

‘Anti-Hero’, Taylor Swift

‘Kill Bill’, SZA

Canção do ano

‘A&W’, Lana Del Rey

‘Anti-Hero’, Taylor Swift

‘Butterfly’, Crazy Town

‘Dance the Night’, Dua Lipa

‘Flowers’, Miley Cyrus

‘Kill Bill’, SZA

‘Vampire’, Olivia Rodrigo

‘What Was I Made For?’, Billie Eilish

Melhor performance pop solo

‘Flowers’, Miley Cyrus

‘Paint the Town Red’, Doja Cat

‘What Was I Made For?’, Billie Eilish

‘Vampire’, Olivia Rodrigo

‘Anti-Hero’, Taylor Swift

Melhor performance pop solo ou grupo

‘Thousand Miles’, Miley Cyrus e Brandi Carlile

‘Candy Necklace’, Lana Del Rey e Jon Batiste

‘Never Felt So Alone’, Labrinth e Billie Eilish

‘Karma’, Taylor Swift e Ice Spice

‘Ghost in the Machine’, SZA e Phoebe Bridgers

Melhor gravação de pop dance

‘Baby Don’t Hurt Me’

‘Miracle’

‘Padam Padam’

‘One in a Million’

‘Rush’

Melhor álbum de rock

‘But Here We Are’

‘Starcatcher’

’72 Seasons’

‘This is Why’

‘In Times New Roman…’

Melhor performance alternativa

‘Belinda Says’

‘Body Paint’

‘Cool About It’

‘A&W’

‘This Is Why’

Melhor álbum alternativo

‘The Car’

‘The Record’

‘Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd’

‘Cracker Island’

‘I Inside the Old Year Dying’

Melhor performance de R&B

‘Summer Too Hot’

‘Back to Love’

‘ICU’

‘How Does It Make You Feel’

‘Kill Bill’

Melhor álbum de R&B

‘Girls Night Out’

‘What I Didn’t Tell You’

‘Special Occasion’

‘Jaguar 2’

‘Clear 2: Soft Life’

Melhor performance de rap melódico

‘Sittin’ on Top of the World’

‘Attention’

‘Spin Bout U’

‘All My Life’

‘Low’

Melhor trilha sonora

‘Barbie’

‘Pantera Negra: Wakanda para Sempre’

‘Os Fabelmans’

‘Indiana Jones e a Relíquia do Destino’

‘Oppenheimer’

Melhor canção para obra audiovisual

‘Barbie World’, de ‘Barbie’

‘Dance the Night’, de ‘Barbie’

‘I’m Just Ken’, de ‘Barbie’

‘Lift Me Up’, de ‘Pantera Negra: Wakanda para Sempre’

‘What Was I Made For?’, de ‘Barbie’