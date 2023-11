Cat Dealers lança a track “Everybody” em parceria com Lukas Vane

Faixa já está disponível em todas as plataformas de streaming, via ONErpm

O duo de música eletrônica, Cat Dealers, lançou, nesta sexta-feira (10), a faixa “Everybody”, em parceria com Lukas Vane. A música já está disponível em todas as plataformas digitais, via ONErpm, e ainda conta com um visualizer exclusivo em seu canal no YouTube.

“Everybody” é uma track voltada para o club. Desde a primeira vez que ouviram a ideia da música, a dupla viu o grande potencial da faixa, tanto que eles a utilizaram como introdução em seus shows, inclusive durante sua apresentação no Mainstage do Tomorrowland Brasil.

A inspiração para essa colaboração surgiu durante uma reunião entre Pedrão e Lugui – os Cat Dealers – e Lukas Vane. O objetivo era criar um som mais intenso e eletrizante, para dar início aos sets dos DJs brasileiros em todos os eventos em que se apresentam.

“Everybody” marca o segundo lançamento dos irmãos em 2023, através de seu próprio selo, Cat House.

Ouça “Everybody” em todas as plataformas digitais: https://onerpm.link/everybody