Kodak Black lança o álbum “When I Was Dead”

O rapper Kodak Black lança hoje (10) “When I Was Dead”, seu novo álbum. Com 18 faixas, o trabalho desliza sobre uma batida minimalista para um tour visceral, tece ameaças de morte diretas, ostentações de festas em iates e logísticas de armadilhas com rimas sucintas e trechos de canto suave, e também explora seu lado mais suave.

“When I Was Dead” é o próximo passo de um legado que Kodak cultivou com melodias ásperas, destreza preternatural e sinceridade mortal. Com seus instintos inatos para som e composição envolvente, ele se tornou um dos poetas de rua mais reverenciados de sua era.

Até o momento, Kodak Black conquistou 22 milhões de ouvintes mensais no Spotify e está se aproximando de 25 bilhões de streams globais. Agora, com “When I Was Dead” nas paradas, Kodak está preparado para continuar subindo a uma taxa histórica.

O rapper está a caminho do Brasil para apresentações no festival CENA 2K23, no dia 10 de dezembro.