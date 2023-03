Espetáculo teatral com Mamulengo e Cordel circula em bibliotecas do DF

“O Romance do Pavão Misterioso – Voando nas Bibliotecas Públicas do DF” celebra 100 anos de publicação do romance e passará por seis diferentes RAs com apresentações gratuitas

Entre os dias 03 e 13 de abril, o grupo Mamulengo Sem Fronteiras estreia o projeto “O Romance do Pavão Misterioso – Voando nas Bibliotecas Públicas do DF”. Durante duas semanas, a trupe irá circular por oito bibliotecas, encenando sua adaptação teatral de “O Romance do Pavão Misterioso”, um dos maiores clássicos da Literatura de Cordel. Além de unir Mamulengo, Cordel e Forró, o projeto celebra os 100 anos de publicação da obra, escrita por José Camelo de Melo Resende, em 1923. As apresentações terão entrada franca e livre para toda a comunidade.

Tanto o Mamulengo quanto a Literatura de Cordel e o Forró são patrimônios culturais imateriais registrados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – Iphan. Três formas de expressão com raízes em estados das regiões Nordeste e Norte e espalhadas por todo o país através de seus brincantes, mestres e mestras. As três são os pilares desta releitura encenada pelo Mamulengo Sem Fronteiras, com textos adaptados ao Teatro Popular de Bonecos pelo diretor e bonequeiro Chico Simões junto aos repentistas Chico de Assis e João Santana.

O elenco do espetáculo traz os atores mamulengueiros Walter Cedro e Wagner Nascimento junto à atriz brincante Mirella Dias. Para animar bonecos e gentes, a direção musical e letras originais são de Beirão Neves e as músicas, ao ritmo do Forró, são executadas por Rosimar Cedro, Wagner Nascimento, Keijin do Acordeon e Beirão. Os figurinos foram costurados por Nem Rocha e idealizados por Jô Oliveira, que também assina as ilustrações do folheto de cordel adaptado para o espetáculo.

A circulação “O Romance do Pavão Misterioso – Voando nas Bibliotecas Públicas do DF” é um projeto realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. As apresentações do espetáculo irão circular por bibliotecas de seis diferentes RAs: Taguatinga, Ceilândia, Gama, São Sebastião e Plano Piloto. Todas contarão com interpretação em Libras e as duas edições em Taguatinga contarão com Audiodescrição.

Programação

03 de abril – segunda – 15h: Biblioteca Pública de São Sebastião – Quadra 101, AE, Resid. Oeste

04 de abril – – terça – 15h: Biblioteca Escolar e Comunitária da EQS 108/308 – Asa Sul

05 de abril – quarta – 15h: Biblioteca Pública do Gama – Salão de Múltiplas Funções, Setor Central

06 de abril – quinta – 15h: Biblioteca Pública de Brasília – EQS 312 / 313, Asa Sul

11 de abril – terça – 15h: Biblioteca Nacional de Brasília – Setor Cultural Sul

12 de abril – quarta – 15h: Biblioteca Pública Carlos Drummond de Andrade de Ceilândia – QNN 23, AE

13 de abril – quinta – 15h: Biblioteca Braille Dorina Nowill de Taguatinga – CNB 01, AE

13 de abril – quinta – 20h: Biblioteca Pública Machado de Assis de Taguatinga – CNB 01, AE

SERVIÇO

O Romance do Pavão Misterioso – Voando nas bibliotecas públicas do DF

Quando: de 03 a 13 de abril de 2021

Onde: Bibliotecas Públicas do DF (confira a programação)

Entrada: Franca

Acessibilidade:

– Interpretação em Libras: em todas apresentações

– Audiodescrição: nas bibliotecas de Taguatinga – dia 13 de abril

Redes sociais: https://www.instagram.com/mamulengo_sem_fronteiras/