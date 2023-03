RBD anuncia datas extras de shows em SP

Os ingressos para as apresentações de São Paulo custam a partir de R$ 210 (cadeira superior). A inferior é vendida por R$ 280

São Paulo – SP

A banda mexicana RBD anunciou, nesta segunda-feira, 27, mais três shows extras para São Paulo, nos dias 12, 13 e 19 de novembro, como parte da “Soy Rebelde Tour”, que promove um reencontro de cinco dos seis integrantes nos palcos. A banda mexicana já havia anunciado outros shows na cidade, nos dias 18 e 17 de novembro.

Antes, todos os shows anunciados iriam acontecer no estádio Allianz Parque, agora dois novas apresentações anunciadas, nos dias 12 e 13 de novembro, vão acontecer no estádio do Morumbi. Os ingressos vão começar a ser vendidos nesta quarta-feira (29), no site da Eventim.

Os ingressos para as apresentações de São Paulo custam a partir de R$ 210 (cadeira superior). A inferior é vendida por R$ 280, a pista comum sai por R$ 240 e, a premium, por R$ 425.

Quando as vendas para as primeiras datas abriram, os ingressos se esgotaram em minutos e os fãs se revoltaram na internet. Assim que os bilhetes ficaram disponíveis, uma fila virtual com espera de até uma hora foi formada. A confusão não aconteceu só online, mas também no ponto de venda física, com pessoas brigando pelos ingressos. Dessa vez, a concorrência pode ser tão acirrada quando, por isso vale se atentar à data e ao horário em que os ingressos estarão disponíveis.

Além dos shows em São Paulo, Dulce María, Anahí, Maite Perroni, Christian Chávez e Christopher Uckermann se apresentam no Rio no dia 19, no Estádio Olímpico Nilton Santos, o Engenhão e também no dia 10, conforme o novo anúncio. Pelo mundo, ainda fazem shows em várias cidades dos Estados Unidos, além do México.

Conhecida por ser formada na novela “Rebelde”, que estreou em 2004 e foi transmitida no Brasil pelo SBT, a banda continuou sua carreira mesmo depois do fim da trama e fez shows até 2009, se tornando um fenômeno no Brasil.