Ajuliacosta mergulha na vulnerabilidade e na política nos dois lados de “Brutas Amam, Choram e Sentem Raiva”

A rapper paulista explora novos flows, tópicos e sentimentos em seu mais novo disco, já disponível em todas as plataformas digitais via ONErpm

Em ascensão na cena desde os hits “Homens Como Você” e “Não Foi do Nada”, do seu último EP “AJU”, a rapper paulista Ajuliacosta está lançando seu primeiro álbum de estúdio nesta quinta-feira (19), às 19h. “Brutas Amam, Choram e Sentem Raiva” traz, como diz o nome, uma face mais vulnerável da artista, mas sem perder o tom político de seu trabalho.

Já disponível em todas as plataformas digitais via ONErpm, o novo disco de Ajuliacosta é dividido em dois lados, trazendo uma sentimentalidade mais presente no lado A e mergulhando em temáticas mais políticas no lado B, como na faixa “Empresário”, parceria com MAT, que fala sobre abuso policial do povo preto, relatando histórias de jovens presos injustamente.

Com 10 faixas (“Tão Gostoso”, “Amo Te Ver de Juju”, “Brutas Também Choram”, “Roteiro Mudado”, com MAT, “Você Não É Meu Homem”, “Pq a Policia Smp Acaba Com a Festa?”, “Empresário”, com MAT, “Queen Chavosa”, “Mil e uma Treta” e “Cigana”), “Brutas Amam, Choram e Sentem Raiva” mostra toda a versatilidade de Ajuliacosta.

“Quis trazer um pouco de cada sonoridade que gosto e me identifico no álbum. Começo com ‘Tão Gostoso’, faixa que lancei em 2016, ainda aos 18 anos, e hoje trouxe ela mais trabalhada e com um toque de soul, rap e jazz. Na segunda faixa, por exemplo, ‘Amo Te Ver de Juju’ trouxemos funk, afrohouse, além de muita influência da música xamânica”, explica AJC.

Acrescentando: “No lado B, temos ‘Pq a Policia Smp Acaba Com a Festa?’, produção de IamLope$$, com quem eu aprendi a fazer o funk de SP. ‘Empresário’ que é a faixa que imagino que o Mano Brown vai curtir se escutar o álbum. Depois, temos ‘Queen Chavosa’ e ‘Mil e uma Treta’ e finalizamos com ‘Cigana’, porque não poderia lançar esse álbum sem homenagear o povo cigano e a Santa Sara Kali”.

Nas faixas de destaque, “Brutas Também Choram” e “Amo Te Ver de Juju”, Ajuliacosta traz para a cena a vulnerabilidade da mulher negra, versando sobre amor negro, tópico que surge em outras das músicas também, e afeto. Buscando humanizar a mulher preta e mostrar que “Brutas Amam, Choram e Sentem Raiva”, a artista deu tudo de si nesse novo disco.

“Lançar esse álbum, para mim, foi como um parto. Aos poucos, fui vendo que as coisas estavam acontecendo e que esse sonho estava se desenvolvendo aos poucos, até chegar aqui: o momento em que posso dizer que ele está pronto e prestes a vir ao mundo”, finaliza a rapper.

Ouça “Brutas Amam, Choram e Sentem Raiva” em todas as plataformas digitais: https://onerpm.link/BrutasAmamChorameSentemRaiva