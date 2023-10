Rogerinho lança “Cama Quebradinha”, nova faixa de bregadeira romântica com produção do próprio artista

Com letras cheias de flerte, como já é marca registrada do cantor, “Cama Quebradinha” apresenta um retorno ao gênero que o consagrou

Após passear por diversos outros gêneros musicais, como o funk, o trap e o forró, Rogerinho retorna à bregadeira romântica – estilo clássico da região nordeste – no seu mais novo single, “Cama Quebradinha”. Lançada nesta sexta-feira (20), a faixa foi produzida pelo próprio artista, ao lado de seu produtor musical.

Com letras cheias de flerte, como já é marca registrada de Rogerinho, “Cama Quebradinha” apresenta um retorno ao gênero que o consagrou, especialmente no ano de 2020. Já disponível em todas as plataformas digitais via ONErpm, a nova faixa do cantor cearense é uma homenagem à bregadeira romântica.

“Acredito muito no potencial dessa música, pois traz um refrão que, até agora, não vi ninguém usando”, afirma Rogerinho sobre a nova faixa, continuando: “Além disso, também participei quase 100% junto com meu produtor musical da produção de ‘Cama Quebradinha’”.

Durante a produção de “Cama Quebradinha”, Rogerinho quis desenvolver uma batida que misturasse emoção e sensualidade, envolvendo seus fãs com essa melodia apaixonante. Prometendo um novo grande sucesso para seu catálogo, o cantor oferece essa faixa como um presente para aqueles que o acompanham, além de uma celebração de sua trajetória musical.

Contando com seu tom romântico característico, “Cama Quebradinha” segue o lançamento do álbum “Pode Crê (Ao Vivo)”, no começo de 2023, e o single “Furduncinho do Rogerinho”, lançado em julho. Ambos os dois lançamentos carregam milhões de streams, com a faixa “085”, do álbum, passando mais de 100 milhões de reproduções só no Spotify.

Ouça “Cama Quebradinha” nas plataformas digitais: https://onerpm.link/camaquebradinha