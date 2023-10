MC Marks lança o álbum ‘1994’

Disco conta com colaborações de BIN, MC Don Juan, Vulgo FK, MC Davi e Kawe

Com mais de 5.5 milhões de ouvintes mensais no Spotify e referência incontestável no cenário do trap funk consciente e motivacional, MC Marks se prepara para lançar um dos maiores projetos da sua carreira, o álbum “1994”. Ele libera o projeto em uma etapa que não poderia ser mais pessoal, uma vez que representa o ano de seu nascimento e carrega, em suas 12 faixas, várias referências sonoras que influenciaram seu trabalho. O álbum, uma parceria Warner Music Brasil e GR6, conta com a participação de MC Don Juan, BIN, Vulgo FK, MC Davi e Kawe e estreia em todas as plataformas digitais com clipes no YouTube.

Com algumas prévias viralizadas na internet, o álbum “1994” já é um sucesso mesmo antes do lançamento oficial. A faixa-foco é a canção “Festa da Fartura”, que conta com a participação de MC Don Juan e uma referência à música “Vem pro Cabaré” de Mc Duzinho, lançada em 2011. Mesclando o discurso motivacional com o funk ostentação de São Paulo, o trecho em que os dois artistas cantam soma com mais de 1.6 milhões de views.

Mas outra faixa que ganhou bastante destaque nas redes foi “Relatos de um Sonhador”, em que MC Marks aparece cantando emocionado ao lado da mãe. Com versos feitos sobre a importância do funk para a sua vida e para a vida da sua família — “cantei no microfone / fiz rimas e versos, melismas / que matou minha fome” — a prévia já ultrapassa mais de 4.7 milhões de visualizações em seu Instagram.

Uma característica marcante na trajetória do artista é a sua notável versatilidade musical, que se destaca ainda mais neste projeto. Todas as letras e produções deste álbum são assinadas por ele, e as participações mostram a sua capacidade de se adaptar a diferentes estilos e transmitir mensagens profundas através de sua música. “1994” é um testemunho da dedicação de MC Marks à música como uma forma de expressão, resistência e mudança.

Como ele comenta, “este álbum, ‘1994’, é mais do que apenas música para mim. É um reflexo da minha jornada, das minhas raízes e das mensagens que sempre quis transmitir pro mundo. A música tem o poder de unir as pessoas, de inspirar mudanças e de fazer a diferença. Com ‘1994’, quero continuar a ser uma voz para aqueles que precisam ser ouvidos e tocar os corações daqueles que buscam inspiração e consciência. Este lançamento é um marco na minha carreira e estou emocionado em compartilhar com o mundo. Espero que possa impactar positivamente a vida de muitos”.

MC Marks lançou no início do mês uma faixa do álbum, o trap funk ‘’Cheiro de Riqueza’’, uma parceria com o cantor Brenninho da VJ. A prévia do single, postada nas redes sociais do próprio Brenninho, alcançou mais de cinco milhões de visualizações em pouquíssimos dias. A música já ultrapassa 1 milhão de streams e está entre as músicas mais tocadas do país, no chart do Spotify.