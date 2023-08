Conheça a história de Santa Clara, a padroeira da televisão

No dia 11 de agosto, a Igreja celebra a memória de Santa Clara de Assis, padroeira da televisão e discípula de São Francisco de Assis.

Estava eu aqui no café do Parque Lage fofocando com minhas amigas quando uma delas mencionou o nome Clara; eu imediatamente me recordei que hoje é dia de Santa Clara, a padroeira da Televisão. Para quem não sabe a verdadeira razão para esta santa ter ganhado essa titularidade, fiquem calmos pois irei contar tudinho para vocês, meus amores.

Pois bem, no dia 11 de agosto a Igreja Católica celebra a memória de Santa Clara de Assis. A jovem italiana, discípula e companheira de Francisco de Assis nasceu em 1193. Quase oito séculos após a sua morte, foi proclamada pelo Papa Pio XII, no ano de 1958, como a padroeira da televisão. Mas, por que uma santa que viveu num período em que a comunicação acontecia por meio dos púlpitos nas Igrejas e em praças públicas é considerada a padroeira deste meio de comunicação?



Conta-se que no Natal de 1253, um ano antes de sua morte, Clara estava acamada, desejava muito participar da Santa Missa na igreja de São Francisco, mas não tinha condições físicas para sair. Em oração, Clara pediu ao Senhor que permitisse celebrar o Natal. O testemunho da própria santa é que, de seu quarto, ela ouviu a missa completa e ainda pôde até comungar. O fato é narrado na própria bula pontifícia que a proclama padroeira da televisão.