Educadora popular lança o livro “Desmanual de Ervas”

A obra aborda o uso popular de plantas medicinais voltadas ao corpo de mulheres cis e de pessoas com útero, integrando olhares da Medicina Chinesa e de oralidades brasileiras

A educadora popular em saúde, terapeuta e parteira aprendiz Mariana Almeida lança, neste mês de agosto, o livro “Desmanual de Ervas”. Numa linguagem poética e acessível, o livro ressignifica a fisiologia e destrincha as principais queixas dos corpos que ciclicamente sangram, a partir do olhar da Medicina Tradicional Chinesa e de oralidades brasileiras. O lançamento principal da obra será realizado no dia 19 de agosto, na Casa Kaluanã, Mercado Sul de Taguatinga, a partir das 19h. A programação contará com roda de conversa com a autora, discotecagem e palco aberto. A entrada é franca.

Publicado pela Avá Editora, “Desmanual de Ervas” é um desdobramento da trajetória de aprendizado da autora Mariana Almeida junto aos universos da Medicina Chinesa, da parteira tradicional, da educação popular e das oralidades brasileiras voltadas à saúde da mulher e ao uso das ervas. Mariana nasceu em Ceilândia e há mais de 10 anos é integrante do Movimento Cultural Mercado Sul Vive, onde iniciou sua trajetória cultural.

Os cinco capítulos do livro trazem textos poéticos introdutórios e conteúdo sobre 25 plantas em integração aos ciclos dos corpos com útero, além de ilustrações inéditas produzidas pela designer Isabela Tibães, que também assina a capa da obra. Já a contracapa é ilustrada pelo artista visual Oberas. A publicação é realizada com recursos do Fundo de Apoio à Cultura (FAC-DF) e também será lançada em formato digital de audiolivro e videolivro, com legenda closed caption, e impresso no formato Braille.

No dia 16 de agosto, a obra também será lançada online, através de live no perfil @senhorasverdes. Já o lançamento em Braille acontece no dia 17 de agosto, na Biblioteca Braille Dorina Nowill, em Taguatinga.

Sinopse do livro

Numa linguagem poética e acessível, o livro ‘Desmanual de Ervas’ ressignifica a fisiologia do corpo com útero a partir do olhar da Medicina Tradicional Chinesa e de oralidades brasileiras. A obra, escrita pela parteira aprendiz e terapeuta Mariana Almeida, traz as propriedades de 25 plantas medicinais, além de destrinchar as principais queixas dos corpos que sangram. Em ‘Desmanual de Ervas’, a autora convida os leitores para uma visão íntima dos desdobramentos do corpo. Todos os capítulos, trazem ilustrações inéditas produzidas pela artista Isabela Tibães.

Sobre a autora

Mariana Almeida é natural da Ceilândia (DF), filha e neta de mulheres maranhenses. É parteira aprendiz, terapeuta e entusiasta da Medicina Chinesa, especialista em saúde da mulher e pessoas com útero, educadora popular e pesquisadora de ervas e oralidades brasileiras. Iniciou sua carreira cultural realizando cursos, rodas e ambulatório popular no território do Mercado Sul de Taguatinga. Com o coletivo Eu Livre – Educação em Saúde, do qual foi co-fundadora, foi premiada duas vezes pelo Fundo de Apoio à Cultura (FAC-DF) nas categorias Equidade de Gênero e Cultura Viva. Foi produtora da formação de educadoras perinatais de base comunitária pela Fiocruz e também foi sujeita de pesquisa de mestrado e doutorado sobre parteiras, medicina e ciência pela UnB. É mãe apaixonada de Angelo e pela subversão da saúde. Atualmente, compõe o elenco do espetáculo ‘A Onça Alembrada’, a ser lançado em 2023 pela coletiva casa Moringa.

Serviço

Lançamentos do livro “Desmanual de Ervas’

Quando: 16, 17 e 18 de agosto

Onde: Online, na Biblioteca Braille Dorina Nowill e na Casa Kaluanã – Taguatinga

Entrada: Franca e Livre

Redes: @senhorasverdes – www.instagram.com/senhorasverdes