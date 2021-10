Cantor teen João Anesi comemora 1 milhao de views em novo clipe

Revelação do universo teen, o cantor João Anesi tem motivos de sobra para comemorar os frutos que vem colhendo em sua carreira

Revelação do universo teen, o cantor João Anesi tem motivos de sobra para comemorar os frutos que vem colhendo em sua carreira. Através de uma postagem em seu Instagram oficial (@joaoanesii), o artista comemorou a marca de um milhão de visualizações em seu novo clipe, “Pés No Chão, lançado em julho e que traz o cantor atuando como personagem principal

“Alegria demais em poder dividir com vocês que o clipe da minha música Pés no Chão atingiu a marca de 1 milhão de views! Nada disso seria possível se não fosse vocês compartilhando, comentando e me apoiando em cada passo da minha carreira. Obrigado por tudo”, disse o jovem artista.

Com uma melodia emocionante, a canção nos lembra de que a vida é breve e nos impulsiona a vivê-la intensamente ao lado de quem amamos. “Espero que as pessoas se sintam tocadas com a história, que não é só sobre o amor entre casais, mas o amor da família, entre pai, mãe, irmãos e parentes”, comenta Anesi

O clipe de “Pés no Chão” tem a direção e roteiro de Gui Dalzoto, conhecido por seus trabalhos com Luan Santana, e traz diversas cenas de ação, que remetem a filmes de guerra e até games, como Battlefield – um dos jogos mais famosos do mundo no segmento. A história fala sobre um pai que vai para a linha de frente e não retorna mais para casa, deixando a esposa e o filho, ainda pequeno. Anos depois, o garotinho cresce (Anesi) e também se alista, provocando o desespero de sua mãe e namorada, que ficam à espera do dia em que o soldado voltará. Do início ao fim, a narrativa é intercalada com cenas de combate (gravadas com armas de airsoft), incluindo um salto real de paraquedas, que foi feito pela primeira vez pelo cantor, durante as gravações. Tudo isso somado a dinâmicos takes de Anesi e banda tocando com aviões estacionados ao fundo, no hangar Aerosul de Arapongas.



As filmagens foram realizadas no Paraná, principalmente em Rolândia, cidade natal de Anesi. Entre os diversos cenários estão: a Pousada Marabu, a Estrada São Rafael, o Pub Emporio Lima, um galpão abandonado, um campo aberto de airsoft, além do Aeroporto 14 Bis, de Londrina. Vale ressaltar que o jovem cantor não só atuou no clipe, mas também tomou a frente de toda a produção executiva durante as filmagens.