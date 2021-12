Música nova de Deolane é comparada com o hit das Empreguetes

Deolane e suas irmãs lançaram o clipe de Eu que pago e foram comparadas as personagens Empreguetes da novela da Globo.

Deolane estava muito quietinha por estes dias e agora a gente já sabe o motivo…

Tem clipe novo na área! Deolane Bezerra, a advogada, Dj e influenciadora acaba de lançar um clipe junto de suas irmãs também advogadas e agora também famosas, Daniele e Dayanne. É a família Bezerra do showbizz minha gente!





A faixa leva o nome “Quem Paga Sou Eu”, elas fizeram a música em parceria com o DJ Alle Mark. No clipe as irmãs cantam e dançam com roupas iguais, o que difere os looks é somente a mudança de cor. È pura ostentação minha gente, só pelo título já dá pra sentir a vibe e o lifestyle das irmãs Bezerra!

Foto: Reprodução.

O que Deolane e suas irmãs não contavam é que seriam comparadas às Empreguetes. Grupo formado por Thaís Araújo, Leandra Leal e Isabelle Drumond na novela “Cheias de Charme”.

Foto: Reprodução

Mas se enganou quem achou que o trio ficou incomodado com a associação. Elas adoraram!

Foto: Reprodução

O clipe foi todo gravado na mansão de Deolane Bezerra e já está em alta no Youtube!

Será que vai rolar um Keep Up The Bezerras em breve? Vamos aguardar!