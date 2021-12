Colcci e Camila Queiroz cadê a diversidade no evento de vocês?

Camila Queiroz novamente no meio de uma polêmica. Desta vez com a marca Colcci, da qual a atriz é embaixadora.

A atriz Camila Queiroz, de novo minha gente, se viu em meio a uma nova polêmica. Ela que recentemente teve problemas com sua antiga emissora, a Rede Globo, esteve no meio de uma campanha que vem sendo muito criticada nas redes sociais.

Seguidores alegam e reclamam pela falta de diversidade na escolha das modelos e influenciadoras que foram encontrar Camila para uma aula de Yoga no Cristo Redentor. A ação tem o objetivo de divulgar a linha fitness da marca.

Mas quando registraram o clique de todas as participantes junto da atriz… Um susto! A falta de diversidade foi gritante. Claro que a atitude da marca incomodou milhares de seguidores e os comentários foram muitos, em sua maioria, críticas. Veja só:

De acordo com o site Terra, a marca emitiu um comunicado: “No dia 15 fizemos um evento onde convidamos pessoas com os mais diferentes perfis, dentro do respeito com a diversidade que procuramos ter. Algumas convidadas não puderam comparecer, por vários motivos, e por isso nem todo nosso público, que é diverso, se viu representado. Pedimos desculpas e reiteramos nossa responsabilidade como marca de fazer com que nossas consumidoras se enxerguem na comunicação que fazemos. Vamos trabalhar continuamente para que a representatividade esteja sempre presente”.

Babado né gente! É sempre bom lembrar que as marcas precisam e devem apostar na diversidade, afinal somos todos diferentes e este padrão estipulado por tantos anos, já não faz mais sentido! Beijos de luz!