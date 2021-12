Melody lança parceria com Anitta, sem a própria cantora saber disso

Melody mais uma vez causou na internet ao anunciar parceria com anitta e apagar a música fake amor, após a cantora carioca desmenti-la.

Melody sempre pitoresca lançou parceria com Anitta, sem autorização da cantora.

Uma mistura do forró com funk, Fake Amor é assim. E nesse ponto Melody parece ter buscado referências na parceria de Lady Gaga e Pabllo. Porque como vocês sabem o que MC Melody não economiza é em tentar se destacar no mundo dos famosos pelas suas músicas, mas quase sempre o que engaja mesmo são suas declarações e atitudes… é uma menina de 14 anos, sim mas… cadê assessoria?

Desta vez Melody esteve centro da polêmica (novamente) por ter anunciado uma parceria com Anitta, em Fake Amor, uma versão de “Faking Love”. Até aí tudo bem e seria super bacana se a própria cantora carioca soubesse disso! Mas a dona do hit “Vai Malandra” não estava à par disso…

Melody escreveu em suas redes sociais: “Mais um hit versão piseiro, dessa vez com a ‘ídola” e em seus stories publicou uma capa de single com a imagem de Anitta.

Melody anunciou em seus stories a parceria. Foto: Reprodução

Video apagado, parece que a parceria não rolou. Foto: Reprodução.

De acordo com Splash (Site UOL), a assessoria de Anitta, se manifestou dizendo que a parceria não procede. Ui!

Em tempo, Melody apagou todas as postagens que faziam menção à Anitta.

Melody, amiga, vai estudar menina!