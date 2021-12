Leifert coloca Ícaro Silva no seu devido lugar: “Pagamos seu salário!”

A declaração de ícaro silva pegou muito mal e Tiago Leifert, ex apresentador do BBB resolveu responder o ator, saiba o que ele disse.

O sossego de Tiago Leifert foi interrompido e agora você vai ter que segurar a marimba Ícaro Silva!

A declaração sem noção de Ícaro Silva continua reverberando pela web. As reações são muitas, em sua grande maioria, críticas negativas com relação à declaração do ator ao ter seu nome envolvido como suposto participante da atração Global.

Tweet de Ícaro Silva. Foto: Reprodução

Desta vez quem resolveu se posicionar foi o ex apresentador do Big Brother Brazil, Tiago leifert. Tiago que saiu da Globo há alguns meses resolveu soltar a braba pra Ícaro: “Sua opinião sobre realities não é uma crítica construtiva e, sim, apenas uma agressão gratuita a quem nunca te fez mal…” Ele continuou e a gente amou: “Achar que o que você faz é superior não é baseado em fatos, é arrogância mesmo.”

A web está em delírio coletivo, pois, verdade seja dita, Ícaro Silva não foi nem um pouco polido em seu discurso em relação ao reality show mais famoso da tv brasileira… na verdade, soou grosseiro.

E ainda é bom falar uma coisinha… Não foram só anônimos que curtiram a postagem de Tiago não meus amores… Marina Ruy Barbosa, João Vicente, Caio Castro e ex-bbbs também… pegou mal, muito mal…

Galera só dando aquele like. Foto: Reprodução

Mas Leifert não economizou e mandou a real: Aliás, não só não te fizemos mal, como provavelmente pagamos o seu salário nessa ultima (novela)… Pega fogo!

E você me diga, concorda com a declaração de ìcaro Silva e acha BBB uma atração medíocre ou é team Leifert que apoia e defende o BBB? Rolam os dados…