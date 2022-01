Gigante acordou? “Nat reclamou do voto do Scooby e fez o mesmo” dispara Paulo André.

O atleta não gostou da justificativa de voto da sister e tirou satisfação

Paulo André parecia que não estava no jogo, mas após receber dois votos, ficou muito esperto e acordou! Após a formação do paredão e ter sido votado por Lina e Natália em voto aberto, o rapaz não gostou da justificativa da mineira.

Foto: reprodução

O atleta foi até as duas dizer que estava aberto para conversar com ambas, já que alegaram falta de afinidade (não suporto essa alegação!), e Lina respondeu: “A gente nunca trocou ideia mesmo”, e PA disparou: “Mas a Nat reclamou da justificativa do Scooby e fez o mesmo”. E a moça ainda teve a ousadia de dizer que queria jogar na conta para sentir, mas o rapaz tem nada a ver com o voto do amigo, minha gente!

Leia também Rodrigo induz Eliezer a votar em Arthur Aguiar e faz birra!

O Paulo aqui macetou a Natália #BBB22pic.twitter.com/GGItM5sHTD — Nazaré Amarga #BBB22 (@NazareAmarga) January 31, 2022

Entenda: Scooby teve que indicar uma pessoa direto ao paredão e indicou a designer de unhas por não ser próximo da sister, que alegou o mesmo ao votar em PA.

Parece que a “turma da Disney”, como denomina Rodrigo o grupo formado por Paulo, Pedro, Douglas, Tiago e Arthur, está acordando para o jogo pouco a pouco…