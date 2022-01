Rodrigo induz Eliezer a votar em Arthur Aguiar e faz birra! O brother não gostou que o amigo não quis indicar o ator

O brother não gostou que o amigo não quis indicar o ator

Durante a formação de paredão deste domingo, (30), o anjo — só no poder tá? — Rodrigo imunizou Eliezer, que pode indicar alguém ao paredão. Enquanto estava pensando em quem indicaria, Rodrigo fez sinal para que ele indicasse Arthur Aguiar, mas o publicitário escolheu Douglas.

Reprodução: Globo

Reprodução: Globo

Depois, no quarto Lollipop de onde não sai, o paulista disse que não gostou do posicionamento de Eli, afinal de contas, o amigo dele estava pedindo. Olha como é descarado? E ouviu de Vyni: “você não tem que pedir nada pra ninguém, cada um é cada um”. Eliezer disse que ficou muito constrangido com a postura do amigo ao tentar induzi-lo.

Reprodução: Globo

Inclusive, essa indução foi percebida por Arthur que disse a Eli: “O que eu acho jogar sujo é vovcê ficar tentando manipular a cabeça das pessoas e botar a sua vontade dentro da cabeça das pessoas (…) E falo quantas vezes for preciso, isso aqui é um mar gigante de possibilidades e ele tá nadando de snorkel na superfície. As relações são criadas de forma que o que vale pra ele, o que é importante pra ele naquele momento”, disparou sobre Rodrigo.

E esse ‘Jogo da Discórdia’ hoje hein? Será que vem discórdia ou Rodrigo só é machão no quarto com os amigos?