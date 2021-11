O Canal Viva vai exibir o Xou da Xuxa, programa infantil liderado pela Rainha dos Baixinhos que marcou uma geração.

Xuxa autorizou o Canal Viva a transmitir seus programas e deve começar pelos Especiais.

Eu tô no chão! Canal Viva deve exibir o Xou da Xuxa

Xuxa autorizou o Canal Viva a transmitir seus programas e deve começar pelos Especiais.

Ícone! Musa! Rainha dos Baixinhos! O canal Viva transmitirá o Xou da Xuxa. Com a autorização da apresentadora, o canal que é famoso por suas reprises de programas e novelas que marcaram uma época, vai reprisar os programas da Xuxa.

Xou da Xuxa. Foto: Aventuras na História

O programa ficou no ar por 6 anos, nas manhãs, pela emissora. Eu por exemplo assistia todos e tinha o sonho de ser Paquita, doces lembranças (risos)…

Ainda não há uma data de estreia, mas uma pequena voz que sopra em meu ouvido neste momento me confessou que provavelmente essa estreia acontecerá no começo de 2022.

O programa ocupava cinco horas em média da programação da Rede Globo e as interações de Xuxa com sua plateia era intercalada com desenhos. Tinham também muitas brincadeiras e competições e impossível não lembrar: “Quem vai ganhar? Menino ou menina?!”

Lembrando que o Viva também já exibiu o Planeta Xuxa em 2014. Portanto vai ser mais uma oportunidade de reviver momentos que marcaram uma época.