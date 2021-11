Walcir, Bruno Montaleone vai pegar a família inteira em Verdades Secretas 2? Como assim?

Bruno Montaleone vai pegar a família inteira em Verdades Secretas 2? Como assim Walcyr?

Ele “passa o pente”! Bruno Montaleone se envolve com madrasta, pai, filho e filha em novela de Walcyr Carrasco.

Eu bem queria fazer parte desta família, poderia até ser uma prima, uma tia, quem sabe chegaria minha vez nesse pega pega escrito por Walcir Carrasco que está causando furor na web.

Bruno Montaleone em cena de Verdades Secretas 2. Foto: Reprodução.

A novela Verdades Secretas 2 é um sucesso, é inegável. Aliás esta novela é a porta aberta para gatilhos caso você esteja como eu, solteira… São muitas cenas de sexo, ao todo 62, para 50 capítulos da novela.

Deborah Evelyn e Bruno Montaleone em cena de Verdades Secretas 2. Foto: Reprodução.

Bruno Montaleone interpreta Matheus, um modelo que faz Book Azul e se envolve com Deborah Evelyn (meu sonho ser amiga dela), que dá vida a uma estilista renomada e é casada com um grande investidor do ramo têxtil. Ela é madrasta de dois jovens que são interpretados por Johnny Massaro e Julia Stockler. Ou seja, passa o rodo geral!

Bruno Montaleone interpreta Matheus em Verdades Secretas 2. Foto: Reprodução.

Um das cenas mais aguardadas é do beijo grego, e se você não sabe o que é, joga no Google meu bem!