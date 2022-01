Senhor! O que é este novo visual do Gianechini. Eu não estou preparada pra tamanha beleza!

O ator Reynaldo Gianecchini está de barba e cabelos brancos e está muito gato. O ator postou o novo visual em seu Instagram.

Reinaldo Gianecchini está de cabelos e barba brancos e está mais gato ainda minha gente!

Sabe a beleza que só melhora com o tempo? Então, Gianecchini é a prova viva pessoal! O ator deixou os fios brancos tomarem conta e agora desfila com sua barba e cabelos grisalhos. O novo visual do ator tem sido muito elogiado nas redes sociais.

Foto: Reprodução

Gianecchini tem 49 anos e prova que está gato do que nunca e postou em seu Instagram uma foto no salão de seu cabeleireiro, Silvano Nunes, com o comentário: “ele é uma fera nas tesouras”.

A foto de Reynaldo rendeu uma série de elogios e ele foi comparado até com o ator hollywoodiano George Clooney.

Foto: Reprodução

Reynaldo está prestes a estrear um novo trabalho, ele está fora da Globo desde a novela “Dona do Pedaço”, e agora integra o time de artistas da plataforma de Streaming Netflix. O ator fará parte do elenco da segunda temporada de “Bom Dia Verônica”, que tem como protagonista a atriz Thainá Muller.

Foto: Reprodução

E vocês gostaram do visual de Giani? Eu amei e confesso a vocês que na minha opinião toda beleza deve ser exaltada, sem padrões de idade, onde só o que é novo deve ser elogiado! Ta gato Gianiii!