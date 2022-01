A influenciadora Mariana Menezes diverte fãs em viagem ao exterior por não saber falar em inglês.

Mariana viajou com os amigos para Los Angeles e publicou em suas redes sociais as dificuldades em se comunicar.

A influencer que explodiu após um vídeo viralizar no TikTok e a entrada de penetra na festa de sua ídola Virginia Fonseca, embarcou pela primeira vez para fora do Brasil para fazer um intercâmbio. Após anunciar que iria para Los Angeles, Mariana começou a publicar diariamente suas tentativas de falar em inglês, e divertiu os fãs.

No início de janeiro, Mariana junto com alguns amigos, chegou no destino já causando. Em seu Instagram, ela compartilhou diversos vídeos tentando pedir comida, precisando até da ajuda do tradutor no celular. Com apenas um dia de viagem, a influenciadora já deu uma prévia para os seus seguidores do perrengue que irá passar.

Além da dificuldade com a fala, Mariana se considera uma pessoa ‘murrinha’ e desabafa com os fãs: “gente gastei 200 dólares, mais de mil reais. Isso porque eu não sou consumista, eu sou mão de vaca” diz.