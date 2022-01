Respeito! Anitta elogia Scooby, que sem saber, a enaltece

Anitta elogia Scooby, que sem saber, a enaltece

Para quem shippava o casal, pode comemorar: os dois se admiram (e muito!)

A cantora Anitta estava batendo papo com seus fãs no Twitter (@Anitta), na madrugada deste sábado (22). Entre as lamentações por Rodrigo a ter decepcionado no BBB22, um internauta comentou: “todo reality tem um ex teu mulher kk”. E a resposta foi muito fofa!

Foto: Reprodução

“Hahahaha verdade.. mas desse aí vocês vão gostar até o final tenho quase certeza”, se referindo a Pedro Scooby. Lulu Piovani morde até o cotovelo se ler isso…

Leia também Linn da Quebrada ouve discurso errado de Naiara e revida

Hahahaha verdade.. mas desse aí vocês vão gostar até o final tenho quase certeza — Anitta (@Anitta) January 22, 2022

Enfim, sem saber, (será que é sintonia viva ainda?), o Pedro Scooby estava num papo sobre fama com Luciano — inclusive falou o que os brasileiros queriam dizer para o bailarino — e elogiou a ex: “Anitta é um dos maiores exemplos [de dedicação na carreira]. É uma parada real! A mina tá ali, mas ela não para um segundo. Uma mulher que eu respeito assim, tipo assim, num lugar de trabalho, de carreira fod*. Ela é um gênio, tá ligado? É isso que ela é, um gênio”.

https://twitter.com/niconatv/status/1484808085923414016

E a web ainda shippa muito o casal. Mas lembrando que ele é casado e apaixonado por Cinthia Decker e Anitta está afim de Paulo André, colega de confinamento do ex, e nós torcemos para que a cantora não seja pé frio mais uma vez… Em tempo: todo participante de BBB que Anitta fica afim, é cancelado em seguida! FORÇA GUERREIRA!

Foto: Reprodução

https://twitter.com/Anitta/status/1484721882276368385