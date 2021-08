Juliette fica sem publicar nas redes e fãs afirmam sentir saudades

“Está para nascer raça mais carente que os ‘cactos’ né? Juliette se você tiver por aqui lendo as coisas na surdina, só quero lembrar que te amo tá?”

FolhaPress

A vencedora do BBB 21, Juliette Freire, 31, deixou os fãs com saudades nesta quinta-feira (26). A advogada e maquiadora está há um dia sem publicar fotos ou vídeos em suas redes sociais e seus admiradores fizeram a frase “saudade Juliette” ficar entre os assuntos mais comentados do Twitter. “Está para nascer raça mais carente que os ‘cactos’ né? Juliette se você tiver por aqui lendo as coisas na surdina, só quero lembrar que te amo tá?”, escreveu uma fã no Twitter. “Ausente há um dia e já sinto falta. Volta logoo, mulher!”, completou um segundo.

“A Juliette sumiu por um dia e eu já tô morrendo de saudade”, desabafou outra. “Gente e a Juliette, cadê? Não seu sinal de vida ainda?”, questionou uma página dedicada à advogada. No entanto, outros internautas questionaram sentir saudade da campeã do BBB. “Como assim saudades Juliette? A cada 10 comercias na TV a mulher aparece em 11”, pontuou um internauta. “Saudades Juliette? Abre o YouTube, a cara dela ta em todo anúncio”, escreveu outro.

“Como assim saudades Juliette? Ela está em tudo”, questionou um terceiro. No início desta semana, a maquiadora trocou as fotos de perfil de suas redes para um tom pastel de laranja e deixou seus fãs curiosos com a atitude. Alguns suspeitaram que isso seria um sinal que o lançamento de seu novo EP estava se aproximando. “Dia 6 de agosto, Juliette postou uma foto com a legenda ‘quem perguntar por mim… Diga que estou por aí’. Agora, todas as bios das redes sociais dela estão com essa frase”, relembrou uma página dedicada a compartilhar notícias da vencedora do reality.

“No momento que ela lançar esse EP é oficialmente a instauração de uma nova era. Eu vou entrar em uma completa nostalgia e ficar bobinha porque, visse, olha onde nossa Juliette chegou meus amores”, refletiu uma internauta. O primeiro trabalho musical da ex-BBB deve ser lançado nos próximos meses. De acordo com a lista postada nas redes sociais, as músicas gravadas serão “Bença”, “Diferença Mara”, “Doce”, “Sei lá”, “Benzim” e “Vixe que Gostoso”