Grávida, namorada de MC Poze é hospitalizada e afirma se sentir fraca

FolhaPress

Vivianne Noronha, 17, namorada de MC Poze do Rodo, 20, precisou ir ao hospital na madrugada desta quinta-feira (26) após se sentir fraca. A influenciadora, que está grávida de seu terceiro filho com o cantor, disse em seus Stories que realizou alguns exames antes de ir para casa. “Obrigada, gente, por tudo. Mas, esclarecendo aqui, vim no médico porque estou me sentindo fraca demais, fiz exame de sangue e teste para Covid-19, que sai daqui a dois, três dias. Vai dar tudo certo”, escreveu na publicação. “Tem coisas que só acontecem comigo. Eu só queria chegar em casa e descansar, mas vou esperar o resultado do exame de sangue sair para passar pelo médico novamente. Cara, que isso?”, desabafou em outro vídeo.

Noronha e Poze passaram a tarde na praia com alguns amigos, e registraram o dia nas redes sociais. Antes de mostrar que estava no hospital, Noronha publicou uma série de Stories falando sobre as críticas que recebe por estar grávida pela terceira vez aos 17 anos. “Estou recebendo diversos ataques maldosos, de deixar mal qualquer pessoa e com o psicológico completamente abalado. Mas quero deixar bem claro uma coisa: a melhor coisa que eu faço neste momento é não ver nenhum comentário sobre essa situação”, disse. Ela e o MC são pais de Julia, 2, e Miguel, de oito meses.

“Não estou ativa nas minhas redes sociais justamente por isso, quero cuidar da minha saúde mental e preservar a minha gravidez da melhor forma possível. Tenham mais empatia pelas pessoas, tentem se colocar no lugar do próximo pelo menos uma vez na vida. A Internet é muito tóxica e consegue acabar com qualquer um”, completou.

O MC anunciou a gravidez de Noronha nesta segunda-feira (23). “Obrigado, meu Deus, por tudo”, escreveu nas redes sociais, onde recebeu os parabéns de famosos como Pocah, Lucas Lucco, Mc Maneirinho, Mc Cabelinho e Felipe Ret, entre outros. “Lá vem mais uma princesa.” O anúncio da gravidez chegou a virar um dos assuntos mais comentados da internet, com muitas pessoas comentando a causa da pouca idade do casal. “Energia negativa desse Twitter vai para bem longe da minha família”, reclamou ele no Instagram.