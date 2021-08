Filhas de Gugu acusam tia de manipulação e mentiras

Durante o vídeo as irmãs explicam sobre os acontecimentos dentro da família após o falecimento de Gugu, que morreu após sofrer uma queda em sua casa nos Estados Unidos

Nesta semana, um vídeo de Sofia e Marina, filhas de Gugu Liberato, movimentaram as redes sociais. Nas imagens, as irmãs acusaram a tia de vetar a compra de um carro de luxo, uma Porsche.

“Eu pedi para a minha tia a Porsche que eu sempre sonhei ter. Ela disse que falou com a promotora e informaram que eu não poderia ter esse carro por ser de luxo e eu ser uma criança de 17 anos, além de ser muito caro. Eu achei isso muito estranho, mas achei outro carro mais barato. Acabei comprando um pela metade do preço. Realmente não fiquei feliz”, desabafou Sofia no vídeo.

As irmãs reclamaram ainda que seu irmão, João Liberato, ganha mensalmente mais que elas e conseguiu comprar o carro que queria, avaliado em R$ 292 mil. Além disso, Sofia lembrou que durante as conversas de acordo a família diz que elas “não sabem de nada” porque são crianças.

Durante o vídeo as irmãs explicam sobre os acontecimentos dentro da família após o falecimento de Gugu, que morreu após sofrer uma queda em sua casa nos Estados Unidos. O apresentador deixou 75% do seu patrimônio, avaliado em R$ 1 bilhão, para os filhos e o resto para os sobrinhos.

Após o vídeo ser divulgado em vários veículos de comunicação e colunas de fofoca, o advogado das irmãs, Nelson Willians disse que o vídeo foi “indevidamente vazado”.

“Elas não deram entrevista para nenhum veículo de comunicação e nem darão. A gravação foi feita diretamente para a Justiça e faz parte do processo de Inventário que tramita em segredo de justiça. Portanto, o vídeo foi indevidamente vazado à imprensa e os fatos serão apurados na esfera cabível”, disse o advogado ao “Uol”