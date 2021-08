Ex-Ken Humano quer transplante de útero: “Estou maternal”

“Sempre soube, desde criança, que eu tinha a Jéssica dentro de mim”, confessou durante entrevista a Luciana Gimenez

Jéssica Alves, que ficou conhecida como Ken Humano há alguns anos, passou por mais de 80 cirurgias para aprimorar a aparência e ficar semelhante ao boneco, que é parceiro da Barbie. Ela fez cirurgia de redesignação sexual no início de 2021.

“Sempre soube, desde criança, que eu tinha a Jéssica dentro de mim”, confessou durante entrevista a Luciana Gimenez, no programa SuperPop desta quarta-feira, 25, na Rede TV!.

A influenciadora digital Jéssica Alves contou aos telespectadores como chegou a sua nova identidade. Para ela, fazer a transição de gênero foi a melhor escolha da vida dela. Jéssica revelou ainda que pretende fazer, se possível, um transplante de útero.

“Atingi um momento da minha vida no qual estou bastante maternal. Gostaria muito de ter meus próprios filhos, quero construir minha família. Penso muito no futuro e eu não quero estar sozinha, eu quero ter uma extensão minha”, concluiu.

O único registro anterior de mulher trans que tentou a cirurgia de transplante de útero foi em 1933, com a dinamarquesa Lili Elbe, a primeira pessoa transexual a passar por cirurgias de mudança de gênero.

Em janeiro de 2020, o ex-Ken Humano publicou as primeiras imagens no Instagram após se assumir como Jéssica. “Hoje é o dia do meu renascimento. Fico muito feliz em poder dividir um pouco da minha vida com vocês! Agradeço a Deus pela a família e amigos maravilhosos na minha vida. Isso só é um começo de uma nova vida”, escreveu na legenda da foto em que aparece vestida como mulher.

Estadão Conteúdo