Após virar alvo da PF, Sérgio Reis é internado em SP

Na terça-feira (24), o cantor Sérgio Reis foi internado em São Paulo após virar alvo de operação da Polícia Federal (PF). O apresentador Geraldo Luís foi quem confirmou a notícia e postou fotos ao lado do artista durante uma visita.

Sérgio Reis virou alvo da PF após um vídeo ser divulgado nas redes sociais. Nas imagens, o cantor chama os caminhoneiros para uma paralização nacional contra os ministros do STF (Supremo Tribunal Federal).

Após a repercussão negativa do vídeo e a PF deflagrar uma operação contra o cantor, alguns artistas cancelaram participações no próximo álbum de Sérgio Reis. Maria Rita, Zé Ramalho e Guilherme Arantes disseram não para o músico.

Em contrapartida, outros artistas manifestaram apoio a Sergio Reis, como o cantor Zezé Di Carmago. O sertanejo usou as redes sociais e se disponibilizou a participar do projeto.

“Sergião, você não está sozinho. O Brasil está com você. O que estão fazendo com você é de uma crueldade sem tamanho. Acho que as pessoas não entenderam ainda que a vontade do povo prevalece, você é um homem de bem. Você é um homem que conheço há muitos anos, só fez o bem. Bem para a música sertaneja, para as pessoas que mais necessitam”, disse Zezé.