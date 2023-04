HBO Max confirma remake da novela ‘Dona Beija’

“Dona Beija”, escrita originalmente por Wilson Aguiar Filho e dirigida por Herval Rossano, é baseada na história real de Ana Jacinta de São José, que viveu no século 19

Júlio Boll e Cristina Padiglione

São Paulo – SP

A novela “Dona Beija”, exibida originalmente pela TV Manchete em 1986, ganhará um remake pelo HBO Max. Em painel na programação do Rio 2C, nesta quinta-feira (13), a plataforma de streaming confirmou a produção do projeto, que ainda não tem data de lançamento confirmada.



Na mesma apresentação, a HBO Max confirmou que os capítulos da nova versão estão sendo desenvolvidos por Daniel Berlinsky, que já colaborou com os textos de novelas como “Morde e Assopra”, “Gabriela” e “Amor à Vida”. A produção é da Floresta, que adquiriu os direitos da obra.



Nenhum ator ainda foi confirmado no corpo de elenco. Nos últimos meses, o nome de Grazi Massafera foi cotado para interpretar a personagem-título, interpretado por Maitê Proença na primeira versão, mas não houve nenhuma confirmação por parte da HBO Max até o momento.



“Dona Beija”, escrita originalmente por Wilson Aguiar Filho e dirigida por Herval Rossano, é baseada na história real de Ana Jacinta de São José (Maitê Proença), que viveu em Araxá (MG), no século 19. Na trama original, ela se apaixona pelo conservador Antônio Sampaio (Gracindo Júnior), mas acaba se decepcionando e abre um bordel.