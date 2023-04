Festa BBB 23: Bronca em Ivete, confusão e barraco marcam o reality

Festa com Ivete Sangalo como atração principal aconteceu nesta quinta (13) e deu o que falar na web

Ivete Sangalo quebrou os protocolos e invadiu a casa do Big Brother Brasil e nós vimos tudo das telinhas do lado de cá. A festa foi marcada por uma brincadeira da cantora, que entrou na casa e se sentiu no direito de fazer um tour. Além disso, choro, lavação de roupa e conversas importantes fizeram presença na festa.

Ivete, sempre muito expansiva, chegou a abraçar os brothers e tirar fotos com eles. O ápice foi ela fazer um tour pela casa e levar uma bronca do Big Boss, afinal, é quebra de protocolo e os brothers foram ameaçados de perder 300 estalecas.

Cézar Black não conteve a emoção ao ver a cantora e caiu no choro. Alface aproveitou o momento e elogiou Bruna Griphao depois de aprontar barraco contra Cézar.

O participante ainda deu o que falar ao gerar o maior barraco com Domitila Barros. “Depois sou eu que não presto. Quem está sentado do seu lado nesse momento, Black?”, provocou a modelo.