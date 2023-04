Linha Direta reviverá o ‘Caso Eloá’ como primeiro episódio do programa

O caso aconteceu em outubro de 2008 e trata do sequestro da jovem cometido pelo seu ex-namorado, Lindemberg Alves

O caso Eloá para o Brasil, e vamos poder relembrar detalhes do fato no programa Linha Direta, com Pedro Bial. O primeiro episódio do programa vai tratar o sequestro da jovem pelo seu ex-namorado, Lindemberg Alves, que ocorreu em Santo André, na Grande São Paulo.

Para quem não se lembra o caso foi acompanhado durante quatro dias e milhões de brasileiros colaram na frente da TV para assistir tudo de perto. Nayara Rodrigues chegou a ser sequestrada junto com Eloá, mas acabou sendo libertada.

De acordo com a colunista Carla Bittencourt, a história, que terminou em tragédia, vai abrir o programa que tem data de estreia para o dia 3 de maio.