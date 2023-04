Deputado acusado de assédio dispara: “Uma horda vai atacar a vítima, que sou eu”

Márcio Jerry diz que está recebendo ameaças nas redes sociais após ser acusado de assédio ´pela deputada Júlia Zanatta

Viralizou na internet e no meu grupo de fofoqueiras do Leblon não se fala em outra coisa senão o assédio de Márcio Jerry, do B-MA, contra a deputada federal Júlia Zanatta. No vídeo ele chega por trás da deputada e intimida com palavras ditas no seu ouvido, além de ter encostado no seu pescoço, de acordo com a vítima.

“Eu estou juntando todas as publicações que foram feitas porque, a essa altura, opera-se um mecanismo que já é usual. Planta-se uma fake news e, na onda dessa divulgação, uma horda vai atrás dessa fake news para atacar a vítima, que no caso sou eu. Eu sou vítima de fake news”, afirma ele à coluna Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo.

Márcio ainda diz que recebeu muitas ameaças pelas redes sociais. “Recebi muitas ameaças a mim e aos meus familiares, especialmente, às familiares mulheres”, acrescentou.

“É uma fake news lamentável, deplorável, que só mostra esse ambiente de mentira que é próprio de uma corrente política brasileira que está todos os dias espalhando ódio, intolerância e violência”, disse.