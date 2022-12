Segundo dia de CCXP22 traz spoiler de conversas de Mauricio de Sousa com a NASA

No palco Thunder by Cinemark Club, o público ainda acompanhou conversa em homenagem aos 100 anos de Stan Lee

A sexta-feira na CCXP22 começou a todo o vapor. Logo nos primeiros minutos de portas abertas, já era possível ver o público se movimentando para garantir o melhor lugar nos palcos e aproveitar as ativações nos estandes das marcas.

O palco Thunder by Cinemark Club abriu com o apresentador Marcelo Forlani convidando Marcos Saraiva para o espaço para comandar o papo sobre a Mauricio de Sousa Produções. Logo depois, ele convidou o próprio Mauricio de Sousa, Mônica Sousa e Sidney Gusman. Para 2023, a editora anunciou as graphic novels: Mônica 3, Jeremias 3, uma nova produção com Magali como protagonista e outra do icônico personagem Xaveco. Vez ou outra o painel foi interrompido pelo personagem “Louco” no telão, em uma animação personalizada para a CCXP, e ele foi responsável por disponibilizar spoilers e trailers em primeira mão para o público, todos muito bem recebidos.

Sobre as produções audiovisuais, o estúdio apresentou uma cronologia da MSP e falou o futuro próximo, incluindo os lançamentos. Foram anunciados alguns dos projetos em desenvolvimento, entre eles: Franjinha e Milena, live-action de ciência e aventuras que conta com a participação do cão Bidu; Chico Bento em um live-action, com estreia prevista para 2024; o personagem Jeremias também, mas ainda sem data prevista. Com direito a trailer exclusivo, apresentaram uma animação do Astronauta que está sendo desenvolvida em parceria com a HBO Max. E para deixar os fãs com uma ‘pulga atrás da orelha’, Mauricio de Sousa comentou que tem mantido relações próximas com a NASA para o projeto, mas sem dar muitos detalhes.

Para finalizar, anunciaram o filme da Turma da Monica Jovem, com direito a trailer que arrepiou os presentes. Diferentemente da turma original, a Turma da Mônica Jovem traz um clima de suspense com terror que impressionou o público presente, deixando todos animados com a produção, ainda sem data prevista para lançamento.

No painel da ‘Perlimps’, Alê Abreu, roteirista indicado ao Oscar, subiu ao palco Thunder para falar da sua mais recente obra e aproveitou para exibi-la em primeira mão para o público. Após a apresentação do filme, o animador Alê Abreu e Forlani convidaram Giulia Benite, Lorenzo Tarantelli, Laís Bodanzky e André Hosoi para conversarem sobre o projeto. Giulia destacou que o filme está sendo muito bem avaliado mundo afora e esperam poder levá-lo para representar o Brasil no Oscar do próximo ano. ‘Perlimps’ estreia nos cinemas de todo Brasil dia 9 de fevereiro.

No painel de 100 anos de Stan Lee, Marcio Hum, ilustrador e criador dos colecionáveis MiniCo. foi convidado pela IronStudios, para conversar sobre sua experiência em trabalhar com os personagens criados pela lenda dos quadrinhos, e aproveitaram para homenagear Jack Kirby, responsável junto a Stan Lee pela criação de muitos dos heróis icônicos da Marvel.

Na sequência, a equipe da Eleven Dragons Studios apresentou o projeto que estão desenvolvendo, um quadrinho original em parceria com a POW! Entertainment, sobre uma história escrita por Stan Lee que se passa na Amazônia. Trazendo temas ambientais fortemente representados pela equipe multiétnica da Eleven Dragon, Death Hunt, já está disponível pela Social Comics, e será exclusivo nas plataformas digitais por enquanto.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na hora de aquecer o espírito torcedor do público no palco Thunder, preparando o público para o jogo desta sexta entre Brasil x Camarões, a equipe do SportTV distribuiu Infláveis da emissora. A Orquestra CCXP fez uma apresentação incrível personificando clássicos da música brasileira, acompanhados por uma apresentação de dança com muitas camisas do brasil e bolas ao ar que colocaram o público no clima da Copa do Mundo. Marcelo Forlani se juntou ao narrador Everaldo Marques da Globo/SportTV e conversaram o que esperam para o jogo, escalação e interagem com o público.