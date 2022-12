“Siga o seu caminho em paz”, dispara Poliana Rocha depois de polêmica

Declaração de João Guilherme deu o que falar nas redes sociais por causa da opinião política contrária a de seu pai, Leonardo

Olha ela! Poliana Rocha colocou a boca no trombone e deu o que falar nas redes sociais. A mãe de João Guilherme comentou a entrevista que o influenciador deu sobre a sua relação com seu pai e disse que as pessoas entendem como bem entendem o que sai nos veículos.

“Na vida você não precisa dar tantas explicações. No final, as pessoas entendem o que querem e o que lhes convêm. Sendo assim, contanto que você saiba que faz o bem e que não está aqui para prejudicar ninguém, apenas siga o seu caminho em paz”, aconselhou a loira.

Para quem não sabe, a opinião de João e Leonardo ficam distantes quando falamos em política, haja vista que o cantor apoia Bolsonaro e o filho, Lula.