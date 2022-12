“A gente não quer pensar na morte”, diz Edson Celulari

Ator contou detalhes sobre a luta contra o câncer em 2016 no programa Conversa com Bial

Edson Celulari sempre terá a nossa atenção independente do que seja. E o ator abriu o coração em conversa com o jornalista Pedro Bial, contando detalhes da sua luta contra o câncer em 2016. O comunicador teve um câncer no sistema linfático e disse que quando descobriu não queria pensar na morte.

“Acho que o grande problema de uma doença grave é o susto que você leva. ‘Chegou a hora?’ é a primeira coisa que vem à cabeça. A segunda coisa é ‘mas por que eu? Eu sou um cara legal’, e a terceira é ‘bom, se for isso mesmo, dá pra dar um tempinho só pra eu organizar as coisas aqui?’. Não é medo da morte, a gente não quer pensar na morte, mas sabemos que a morte é inevitável. O medo na hora era de pensar nas pessoas que eu amo, nos meus filhos, na minha mulher. Este rompimento é o grande problema que você pensa”, disse ele.

O galã ainda disse que fez uma promessa a sua esposa, Karin Roepke. “Eu falei para a Karen, se eu sair disso a gente vai se casar. A gente já estava junto há algum tempo, aí deu certo. E nos casamos aqui [em Florença, na Itália, onde está passando um tempo], numa capela bem pequena, que cabiam 15 pessoas e éramos em 12, apenas os familiares”, relembrou.