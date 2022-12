Jade Picon ganha folga nas gravações de Travessia e colegas de elenco nem notam a sua ausência

A ex-BBB aproveitou os dias de folga para curtir a Copa do Mundo no Catar.

Sabemos que a rotina de gravações de uma novela é bem corrida, ainda mais quando existem roteiros que são entregues em cima da hora, fazendo com que o elenco fique totalmente imerso dentro do universo da trama, não conseguindo ter uma agenda pessoal, que não envolva as gravações. Este é o caso de Travessia, a trama das 21h da Globo. Porém, bem que dizem que Deus tem os seus preferidos.

Em meio a essa confusão nas gravações da novela, Jade Picon, que é a responsável por interpretar a mimada herdeira Chiara, conseguiu alguns dias de folga, os quais ela aproveitou para ir ao Catar, assistir aos jogos do Brasil na Copa do Mundo.

Mas ao que tudo indica essa folga não está sendo a melhor coisa do mundo, quando falamos na popularidade de Jade dentro dos bastidores da novela. Segundo o colunista Valmir Moratelli, a ausência da atriz não está fazendo nenhuma falta.

Além disso, recentemente uma curtida de seu companheiro de trabalho, o ator Alexandre Nero causou bastante burburinhos nos bastidores e nas redes sociais. Nero, que é responsável por dar vida ao advogado Stênio, em Travessia, foi flagrado dando like em um post que ironizava o trabalho de atuação de Jade na novela. Ele até tentou voltar atrás e descurtiu o post, porém é aquela história, né? Uma vez na web jamais poderá ser totalmente apagado.