Shopping promove mais uma feira de adoção de cães e gatos em Brasília

Uma nova chance de adotar um bichinho de estimação na capital. A campanha Boulevard pra Amar, Seu amigo está te esperando acontecerá mais uma vez no Boulevard Shopping Brasília. A iniciativa, em parceria com o Projeto Acalanto, traz mais uma vez uma feira de adoção de animais que foram abandonados na rua pelos seus antigos donos e resgatados pelo projeto. Desta vez, será no dia 15 de julho, de 11h às 18h no estacionamento coberto do shopping.

Para poder fazer a adoção, o interessado precisa apresentar alguns documentos básicos como identidade, CPF e comprovante de residência, além de passar por entrevista e preencher o Acordo de Adoção se comprometendo a cuidar do animal. Além da adoção, quem participar do evento pode contribuir ainda mais com a iniciativa doando tapete higiênico, areia e ração para o Projeto Acalanto.

O Projeto Acalanto é um grupo de protetores independentes que cuidam, zelam e promovem a adoção de centenas de animais em Brasília, principalmente cães e gatos que são resgatados das ruas. A iniciativa conta com mais de 30 voluntários que mês a mês necessitam de doações, principalmente de ração para poder manter os animais até que eles sejam adotados.

Serviço

Boulevard pra Amar, Seu amigo está te esperando!

Feira de adoção de cães e gatos

Onde: Boulevard Shopping Brasília (Setor Terminal Norte, Conjunto J, Asa Norte), estacionamento coberto no subsolo, em frente à Alameda de Serviços

Quando: sábado, 15 de julho

Horário: 11h às 18h

Para mais informações: @boulevardshoppingbrasília e @projetoacalantodf