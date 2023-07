Yoga e vivências com a natureza estão entre as atividades de férias do Espaço Renato Russo

De 18 a 22 de julho, para crianças de 5 a 10 anos. Inscrições abertas

O mês de férias chegou e junto com ele muita brincadeira e diversão no Espaço Cultural Renato Russo. De 18 a 22 de julho, crianças de 5 a 10 anos terão a oportunidade de participar de uma colônia de férias com a prática de yoga, atividades artísticas e vivência com elementos da natureza. Amélia Baracho e Giselle Vilela estarão à frente das atividades conduzindo as crianças de forma lúdica, divertida e criativa.

A prática de Yoga acontecerá diariamente e estimula a conscientização das emoções e consciência corporal utilizando técnicas lúdicas de respiração, atenção, concentração, relaxamento e meditação. Na metodologia, movimentos que imitam animais e elementos da natureza, brincadeiras, contação de histórias, sons e aromas, são utilizados deixando as aulas mais dinâmicas.

“Eu e Amélia pretendemos levar o movimento consciente e a auto regulação por meio do yoga e da meditação. Essas ferramentas desenvolverão a coordenação motora, consciência corporal, respeito aos seus limites e, ainda, o retorno a calma”, explica Giselle.

As atividades artísticas propostas perpassam a vivência com a natureza. Atividades com argila e produção de tintas com elementos da natureza estimulam a criatividade e possibilitam a vivência das cores nas argilas. As crianças também poderão despertar as habilidades manuais e a coordenação motora fina ao experimentar técnicas como a tecelagem, que ampliam a psicomotricidade. Na oficina, serão produzidos objetos de decoração que poderão levar para casa. Ainda há oficina de confecção de bonecos com grama e um passeio pela natureza para aguçar os cinco sentidos: visão, tato, audição, paladar e olfato.

A ideia é orientar as crianças para a percepção da beleza vinculada à natureza, estimular os sentidos, auxiliar no desenvolvimento da coordenação motora, incentivar a percepção das cores e desenvolver a criatividade. O vínculo com a natureza será criado por meio da observação, do plantio e das experiências sensoriais. As instrutoras da colônia acreditam que a natureza é um dos meios pelo qual a criança pode se expressar.

Colônia de Férias com Yoga, Arte e Natureza

Instrutoras: Amélia Baracho e Giselle Vilela

Data: 18/07 a 22/07

Horários / Turmas:

Turma 1 – 18 a 22 de julho | Terça a Sábado – das 10:00 às 12:30

Turma 2 – 18 a 22 de julho | Segunda a Sexta – das 14:30 às 17:00

Valor: R$ 150,00 os cinco dias

Local: Sala Multiuso e Galpão das Artes do Espaço Cultural Renato Russo

Idade: de 5 a 10 anos

Inscrições: @espacoculturalrenatorusso ou www.espaçoculturalrenatorusso.com.br

Programação

Dia 18 – Yoga e Argila

Dia 19 – Yoga e Macramê

Dia 20 – Yoga e Tintas

Dia 21 – Yoga e Plantio

Dia 22 – Yoga e Sentidos