Preta Gil anuncia que irá se afastar das redes sociais: ‘Tentei me manter sã’

A cantora Preta Gil anunciou em seus stories no Instagram nesta quarta-feira, 12, que irá se afastar das redes sociais. Segundo a artista, ela adoeceu emocionalmente pois “a dor e decepção foram muito fortes”. A famosa está em tratamento contra um câncer de intestino e, recentemente, enfrentou um divórcio após a traição do marido, Rodrigo Godoy, com uma ex-funcionária do casal.

“Estou doente e não me refiro ao câncer. Estou doente emocionalmente”, escreveu a cantora. “Nesses últimos três meses tentei de toda as maneiras me manter sã dentro do possível, onde minha vida que já estava muito dificil, ficou bem pior. Eu me cuido, tenho psiquiatra, psicanalista, terapeuta, rede de apoio e mesmo assim, a dor e a decepção são tão, ma tão fortes, que eu adoeci”, desabafou.

Preta ainda ressaltou que o seu afastamento é necessário para que ela possa “mergulhar na cura emocional e espiritual”. “Sinto que essa dor está atrapalhando meu processo de cura do câncer”, enfatizou.

A artista também frisou a importância da família, fãs, amigos e equipe médica nesse processo de cura e agradeceu o apoio e suporte de todos. “Não se preocupe comigo, sei que vou superar, sei que vai passar […] Obrigada pelo carinho e amor, até breve “

Estadão Conteúdo