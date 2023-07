Quem é a cantora mexicana que Vini Jr. trouxe para sua festa de aniversário

De acordo com o Jornal Extra, os dois ficaram juntos em Miami e Kenia OS já é apontada como o novo affair do jogador, mas o caso ocorre desde 2021

Minha gente, alguém mentiu na história de que Key Alves estava conhecendo melhor o jogador Vini Jr., porque de acordo com o Jornal Extra, ele está vivendo um affair com uma mexicana e o caso já acontece desde 2021. A matéria do jornal ainda aponta que o envolvimento dos dois ficou ainda mais intenso nos últimos dias.

O atacante trouxe Kenia Os para o Brasil para curtir as datas de aniversário dele e dela juntinhos. Os dois fizeram passeios pela cidade maravilhosa e ele chegou a marcar Kenia nas postagens, ou seja, nada escondido.

O caso também ocorreu em Miami, quando Vini Jr. estava curtindo suas férias dos campos de futebol. Porém, na época, eles evitavam marcar os lugares que frequentavam, sempre muito discretos. Vale ressaltar que os dois se conhecem desde 2021.