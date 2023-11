Sabor de Cuba se apresenta no sudoeste nesta quinta-feira (9) com couvert gratuito

A banda vai se apresentar na varanda do Empório Don Luiz, das 20h às 22h, na quadra 301 do Sudoeste, atrás do Dakota Shopping

Desde 2014, o Sabor de Cuba, grupo de música tradicional cubana, busca difundir a cultura latina em Brasília. Há nove anos, a banda vem animando e alegrando diversos points da capital, desde festas, restaurantes e barzinhos, com sua energia contagiante e inspirando muitos, inclusive, a dançarem. Nesta quinta-feira, 9 de novembro, os moradores do sudoeste terão a oportunidade de curtirem uma apresentação especial da banda, que vai se apresentar na varanda do Empório Don Luiz a partir das 20h, com couvert gratuito. Leia também Inscrições prorrogadas para o 14º Doc Futura

Luccas Carlos lança o álbum “Dois” nesta terça feira (07)

Exposição gratuita reúne xilogravuras sobre Brasília No show, o público aprecia interpretações que refletem suas raízes culturais como son cubano, rumba, salsa, cumbia, mambo, bolero, entre outros, além de canções autorais e de outros artistas latino americanos. Atualmente, a estrutura do conjunto é composta por Flauta, Trompete, Trombone, Três Cubano (instrumento tradicional cubano, viola com três pares de cordas), Contra Baixo, Piano, Congas, Bongo, Campana, Timbale, coristas e um vocal. Serviço

Sabor de Cuba no Empório Don Luiz

Data: Quinta-feira, 9 de novembro

Horário: Das 20h às 22h

Para mais informações e reservas: (61) 9 8437-1270 e @donluizemporio