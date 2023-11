Exposição gratuita reúne xilogravuras sobre Brasília

A mostra agrupa 60 obras talhadas por jovens do Ensino Médio e acontece no Espaço Cultural Renato Russo até dia 26 de novembro

O Espaço Cultural Renato Russo recebe a exposição gratuita “Abrindo Janelas para a Xilogravura de Brasília”, que reúne obras inéditas talhadas por estudantes do 2º ano do Ensino Médio do Colégio Marista da Asa Norte.

Com visitação aberta ao público das 10h às 20h até o dia 26 de novembro, a mostra conta com 60 obras produzidas pelos jovens sob orientação do professor de Artes Fernando Gonzales, que aprendeu a técnica com o mestre e artista plástico Valdério Costa, nas oficinas ministradas no Espaço Cultural Renato Russo, e teve a iniciativa de multiplicar os saberes populares por meio de projetos no Colégio.

“Os jovens tiveram a oportunidade de vivenciar todo o processo criativo, desde a criação de uma obra até a implementação de uma exposição que homenageia a xilogravura, uma expressão cultural do Brasil. É uma experiência muito importante para eles porque não só aprenderam a técnica, mas também sobre cultura e arte e ainda desenvolveram aspectos cognitivos, de imaginação e criatividade”, diz o professor.

Os temas retratados na exposição representam Brasília, o folclore brasileiro e a expressão individual de cada um dos estudantes.

A Xilogravura é uma técnica na qual o artista entalha figuras que deseja imprimir na madeira, por meio de ferramentas cortantes. Em seguida, pinta com um rolo de borracha embebida em tinta apenas as partes elevadas do entalhe. O final do processo é a impressão em alto relevo em papel ou pano especial, que fica impregnado com a tinta, revelando a figura.

Serviço

Exposição com xilogravuras

Até 26 de novembro

Horário: das 10h às 20h

Local: Galeria Parangolé – Espaço Cultural Renato Russo (508 Sul)

Entrada gratuita e classificação indicativa livre